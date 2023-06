Staglieno, la copertura della galleria frontale destra fa acqua. Tursi delibera 165mila euro di lavori

Intanto il tetto soprastante il porticato storico di ponente è completamente sfondato e nella galleria, una delle più preziose del cimitero monumentale, quando piove l’acqua diventa una cascata. Il cippo a fianco della Tomba Gatti, opera di Giuseppe Benetti, sta seriamente rischiando di staccarsi dal muro perché l’intonaco è portato via dall’acqua che scorre

È stato approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessore al bilancio e lavori pubblici Pietro Piciocchi, il progetto definitivo di risanamento della copertura piana soprastante la galleria frontale destra del Cimitero Monumentale di Staglieno, per un importo complessivo di 165mila euro. Contestualmente, è stato approvato il finanziamento dell’opera.

L’intervento mira a prevenire l’infiltrazione di acqua piovana sulle volte di un tratto della galleria frontale e della galleria laterale, mediante la realizzazione di alcune opere di impermeabilizzazione delle terrazze di copertura della galleria frontale destra.

«Si tratta di un’opera integrativa e complementare del più ampio intervento di consolidamento delle solette della galleria frontale destra del Cimitero Monumentale di Staglieno – dichiara l’assessore al bilancio e lavori pubblici Pietro Piciocchi – I lavori hanno l’obiettivo di rifare l’impermeabilizzazione delle terrazze, disinfestare i lucernai con eliminazione delle piante infestanti e sistemare lo sporto di gronda della copertura sul lato verso i terrazzi. Interventi che serviranno a non pregiudicare le opere di restauro e ricostruzione delle volte che saranno portate a termine prossimamente. Un’altra importante testimonianza di attenzione al nostro Cimitero Monumentale ai fini di una sempre più efficace tutela e valorizzazione del suo straordinario patrimonio storico, artistico e architettonico».

«Attualmente, le volte sono oggetto di lavori di risanamento conservativo e consolidamento strutturale dei solai in cemento armato – dicono a Tursi -. Eventuali infiltrazioni d’acqua andrebbero a compromettere le opere di consolidamento in struttura metallica in corso di realizzazione e di conseguenza, in un secondo momento, potrebbero ammalorare le opere di restauro e ricostruzione delle volte da eseguirsi successivamente. Questi interventi di consolidamento strutturale e ricostruzione delle controvolte di un tratto della galleria frontale e della galleria laterale sono stati finanziati con un contributo di quasi 2 milioni di euro così suddiviso: 1,41 milioni per il primo lotto e 550mila euro per il secondo».

Purtroppo, per il lungo abbandono durato dagli anni ’60 alla metà degli anni ’90 e ai danni che sono andati ingigantendosi anche negli anni successivi, sono parecchie le aree degradate e in cui i capolavori custoditi nelle gallerie storiche rischiano danni irreparabili. È il caso del porticato storico di ponente, all’altezza del Pantheon, attualmente transennato, dove le coperture sono sfondate e l’acqua danneggia sculture e cippi. Anche in questo luogo l’intervento è urgentissimo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...