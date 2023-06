Eventi di Ocean Race, variazioni del percorso dei bus per la chiusura di via Cadorna

Lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28 e venerdì 30 giugno, tutti i giorni dalle ore 20:00 a fine servizio, le linee 20, 39, 40, 44, 47, 49, 85, 640, 641, 649, 680, 685, 686, 687 e Volabus modificano il percorso. Ecco come



Linee 20, 44

Direzione Levante: i bus transitano per via XX Settembre, via Fiume, piazza Verdi, viale Duca d’Aosta, corso Buenos Aires, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Ponente: i bus transitano per corso Buenos Aires, viale Duca d’Aosta, piazza Verdi, via Fiume, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Linee 39, 40, 640

Direzione Levante: regolare percorso.

Direzione Ponente: i bus transitano per piazza Verdi, viale Thaon di Revel, via Fiume, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Linea 47

I bus, giunti in corso Buenos Aires, transitano per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi, dove riprendono regolare percorso.

Linee 49, 85, 641, 649, 680

Direzione monte: percorso regolare.

Direzione mare: i bus transitano per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi, dove riprendono regolare percorso.

Linee 685, 686, 687

Direzione Levante: percorso regolare.

Direzione Ponente: i bus transitano per corso Buenos Aires, viale Duca d’Aosta, piazza Verdi, via Fiume, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Volabus

Direzione Brignole: i bus transitano per piazza De Ferrari, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante, via Macaggi, via Diaz, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, viale Duca d’Aosta, piazza delle Americhe, piazza Verdi.

Direzione Aeroporto: percorso regolare.

