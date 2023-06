Serate “Ocean race” in piazza della Vittoria, ecco tutti i divieti istituiti in occasione degli spettacoli

Tre le serate in piazza della Vittoria, il 26 e 27 giugno e il 2 luglio, per salutare l’arrivo della regata internazionale. Modifiche alla viabilità anche in via Cadorna, viale Brigata Bisagno

Per permettere il corretto svolgimento delle serate Powered by Eni la Direzione Traffico e Mobilità ha emanato la seguente ordinanza con le seguenti prescrizioni

-In Piazza della Vittoria, dalle ore 21 del 23 giugno 2023 al 4 luglio 2023 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di circolazione e di sosta veicolare, ad eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione, prevedendo la rimozione forzata dei veicoli inadempienti;

-In via Cadorna, è istituito il divieto di circolazione veicolare e sosta nei giorni 26, 27, 28, 30 giugno 2023 a partire dalle 20 sino a conclusione degli spettacoli e comunque sino a cessate esigenze.

-Fornici di piazza della Vittoria – Viale Brigata Bisagno (lato mare), dal 26 giugno al 2 luglio 2023 è invertito il senso di marcia, ovvero da ponente a levante con uscita su viale Brigata Bisagno;

-Fornici di piazza della Vittoria Viale Brigata Bisagno (lato mare e lato monte), Fornici di piazza della vittoria – via Brigata Liguria (lato mare e lato monte) nelle giornate del 30 giugno, 1 e 2 luglio 2023, è istituito il divieto di sosta dalle ore 00,00 alle ore 24 prevedendo la sanzione accessoria della rimozione forzate del veicolo

-Viale Brigata Liguria, dalle ore 21,00 del 23 giugno 2023 al 4 luglio 2023 e comunque sino a cessate esigenze, a mare della fermata dei mezzi pubblici posto nelle prossimità del civico 20 rosso (Banca Nazionale del Lavoro) civico 10 rosso, sono istituiti quattro stalli di sosta riservati alle autovetture in servizio ai taxi e tre stalli riservati ai veicoli al servizio di persona invalide munite dell’apposito contrassegno.

Gli eventi

Il programma degli eventi vede la prima serata iniziare lunedì 26 giugno alle 20:30 con la voce e la musica di Radio Babboleo; alle 21 l’attesissimo concerto di gIANMARIA con il suo “Mostro Tour 2023”: dopo essersi guadagnato un posto tra i “big” di Sanremo 2023, vincendo la categoria giovani con il brano “La città che odi”, gIANMARIA ha partecipato alla 72° edizione del festival della canzone italiana con il brano “Mostro”, diventato disco d’oro e pubblicando l’omonimo album il 3 febbraio 2023. La serata continuerà alle 22,30 con Dardust live in “Duality Tour”, uno spettacolo di grande impatto e fascino che coniuga sapientemente le atmosfere da rave della parte elettronica, a quelle più delicate ed emozionali del piano solo. Dardust è Dario Faini artista e producer pioniere della musica classica alternativa, tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione, autore e produttore d’eccezione, che ha firmato numerosi grandi successi italiani vantando un palmarès di oltre 70 dischi di Platino. La voce e la musica di Radio Babboleo chiuderà la prima serata.

Martedì 27 giugno, serata “Dagli anni ’70 ai giorni nostri” che vedrà esibirsi alle 20 djset Robbi Rocca, alle 20:30 U Boot 70, band nata nei primi anni ’90, animatrice di decine di serate all’insegna della Disco Music più sfrenata, non una cover band, ma una vintage band, che non riesce a smettere di suonare. Alle 22 I Cugini di Campagna, storico gruppo musicale pop italiano fondato nel 1970, che ancora riempie le piazze. La serata si concluderà con dj From Mars e i Merk & Kremont, duo italiano di disc jockey formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona, entrambi originari di Milano, che nel 2014 sono stati inclusi nella classifica annuale “Top 100 DJ” stilata dalla rivista DJ Magazine.

Domenica 2 luglio è la volta di “Genova Dance Parade”: si parte alle 18 con la parata dei carri dall’Ocean Live Park (piazzale Kennedy): 11 “discoteche itineranti” organizzate da Error 808, Mantra Club, Estoril Beach Club, Lyra, Non Benissimo, Wonderland, State of Sunset, Duplè, MRC, Caos by Diskotic, Palace Fest, che proporranno musica di ogni tipo, dalla tecno-underground, al reggaeton sul modello della “Street Parade” di Zurigo, la più grande “festa tecno” del mondo. I carri percorreranno via Brigate Partigiane, via Cadorna, viale XX Settembre e via Fieschi per poi passare in piazza Dante, piazza De Ferrari, risalire in via XX Settembre e terminare la parata in piazza della Vittoria, verso le 22:30, dove si svolgeranno le esibizione di dj di fama internazionale, tra cui Pan-Pot (il duo è ritenuto una delle collaborazioni più significative nell’ambito della musica techno, sia per quanto riguarda il volume di vendite che responso della critica), Matthias Tanzmann, uno dei dj più richiesti del panorama europeo, grazie a performance strabilianti nei club di tutta la Germania, e ancora Davide Squillace, uno dei punti di riferimento della scena dance partenopea e infine i dj Valentino, fondatore del marchio Mantra Club, Menny, tecnica eccezionale e fama nazionale e Fav, un miliardo di streams a livello globale.

«Genova spiega le vele per accogliere, in questi tre giorni targati Eni, tantissimi visitatori da tutto il mondo con un calendario di musica, concerti e intrattenimento davvero eccezionali-dichiara Federica Cavalleri delegata ai Grandi eventi del Comune di Genova- C’è grande attesa in città per gli artisti e dj di fama nazionale e internazionale, che calcheranno il palco di piazza della Vittoria e per la Dance parade, che ci catapulterà nelle atmosfere di Zurigo facendo ballare i più giovani attorno a vere e proprie discoteche itineranti a cielo aperto. Un ventaglio di generi musicali capace di coinvolgere un pubblico veramente ampio, che abbraccia più generazioni e che spero si diverta in questi giorni di festa che Genova ha voluto offrire per The Ocean Race Genova The Grand Finale».

Mi piace: Mi piace Caricamento...