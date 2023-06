Minore tenta di fermare il cagnolino scappato in mezzo alla strada, travolto. L’animale muore investito

È successo ieri sera alle 19:35 in via Albareto. Il ragazzino è stato soccorso sul posto mentre per la povera bestiola non c’è stato nulla da fare. Sotto shock il guidatore del mezzo

Drammatico incidente, ieri sera, a Sestri Ponente. Un minore che con la nonna e il cagnolino stava caminando lungo la strada si è accorto che l’animale, di piccola taglia, repentinamente si gettava in mezzo alla strada. Per tentare di salvarlo, si è buttato all’inseguimento. Il conducente del veicolo che stava sopraggiungendo non ha potuto evitare la povera bestiola e anche il minore è stato coinvolto nell’incidente.

Sul posto, per soccorrere il minore, il 118 ha inviato in codice giallo l’ambulanza della Croce Azzurra di Fegino che ha medicato il ragazzino sul posto. Per fortuna le sue ferite non sono gravi e non è stato necessario trasportarlo al Pronto soccorso. Comprensibilmente sotto shock il conduttore del mezzo che si è trovato davanti all’improvviso il cane e il minore.

Per il cagnolino, invece, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

