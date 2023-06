Fermato perché guidava parlando al cellulare, la PL scopre che era ricercato per rapina

L’uomo, alle 11:00 di stamattina, è stato fermato dal nucleo “Stradale” del reparto Pronto intervento della Polizia locale. Era senza patente e documenti e gli agenti, verificando la sua identità, hanno scoperto che doveva finire a Marassi

Guidare parlando o usando il cellulare può costare la vita propria e degli altri, ma può anche far finire direttamente in galera. Probabilmente gli agenti non avrebbero fermato il soggetto se non lo avessero visto usare il telefonino mentre guidava. Visto che stava commettendo un’infrazione molto pericolosa per la sicurezza stradale, il personale della Polizia Stradale della PL gli ha chiesto di accostare, per contestargli l’infrazione che prevede una multa fino a 660 euro e la decurtazione di 5 punti della patente.

Il soggetto, però, non aveva con sé né i documenti né la patente ed è stato, quindi accompagnato nella sede della Polizia Locale, in piazza Ortiz, per il fotosegnalamento. Grazie ai controlli gli agenti hanno scoperto che era ricercato per rapina. Si sono, quindi, aperte per lui le porte del carcere.

