Pallanuoto: Pro Recco conquista la terza Champions League consecutiva con una vittoria 14-11 sul Novi Beograd a Belgrado

La Pro Recco ha dimostrato ancora una volta la sua supremazia nel mondo della pallanuoto, vincendo la sua undicesima Champions League e la terza consecutiva. La squadra ligure si è imposta sul Novi Beograd con un punteggio finale di 14-11 in una partita emozionante giocata a Belgrado, in Serbia

La partita è stata caratterizzata da una prestazione dominante da parte della Pro Recco, guidata dal talentuoso allenatore croato Sandro Sukno. Nonostante l’espulsione di Echenique all’inizio del secondo tempo, la squadra non ha rallentato la propria corsa verso la vittoria. Sukno ha dimostrato ancora una volta di essere un maestro di tattica e gestione, portando la sua squadra alla conquista di un altro prestigioso titolo europeo.

La Pro Recco ha preso il controllo del match fin dall’inizio, mantenendo costantemente il vantaggio sul Novi Beograd. Grazie a un gioco di squadra impeccabile e a una difesa solida, la squadra ligure è riuscita a respingere gli attacchi avversari e a mantenere il controllo del punteggio. Le quattro reti di Zalanki e Di Fulvio e le tre di Ivovic hanno costruito la vittoria finale.

Questo successo consolida ulteriormente la reputazione della Pro Recco come una delle squadre più titolate e competitive nel panorama mondiale della pallanuoto. La loro dominanza in Europa è indiscutibile e questo trionfo rappresenta un ulteriore riconoscimento della loro superiorità.

“Congratulazioni alla Pro Recco che, dopo aver vinto scudetto e Coppa Italia, questa sera si è aggiudicata la terza Champions League consecutiva. Per la nostra regione è un orgoglio aver portato non solo in giro per l’Italia ma anche per l’Europa il marchio “LaMiaLiguria”, promuovendo il nostro territorio, sempre più pronto ad accogliere i turisti in arrivo dall’estero”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo la vittoria in Champions League della Pro Recco.

“Che spettacolo questa Pro Recco- ha aggiunto l’assessore allo Sport Simona Ferro – ancora una volta la gloriosa società ligure ha saputo imporsi sul tetto d’Europa vincendo la terza Champions League in tre anni e coronando una stagione da sogno in cui ha già messo in bacheca Campionato e Coppa Italia. Da assessore regionale allo Sport rivolgo i miei più sinceri complimenti a tutta la squadra, dalla dirigenza ai giocatori passando per lo staff. Sottolineo infine la grandissima promozione del marchio “LaMiaLiguria” che ha accompagnato la Pro Recco in questa finale e che lo farà per i prossimi mesi grazie al bando portato avanti da Regione”.

