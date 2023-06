Fiera del 2 Giugno a Cornigliano: le iniziative, i divieti per il traffico e la modifica delle linee bus

Tutte le informazioni sull’iniziativa del Civ CiVediamo a Cornigliano della giornata odierna. Attivo il servizio navetta da via Hermada-Sestri Ponente e da via Avio-Sampierdarena. I parcheggi sono gratuiti

Dalle 8:30 sono attive tutte le deviazioni della viabilità in occasione della Fiera del 2 Giugno a Cornigliano.

Deviazioni bus

A seguito della chiusura al transito veicolare di via Cornigliano, fino alle ore 23:00, le linee Amt 1 e 160 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

• Linea 1

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Avio, proseguiranno per via Pacinotti, via Guido Rossa e piazza Savio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Siffredi proseguiranno per via Guido Rossa, lungomare Canepa, via Balleydier, via P. Chiesa, lungomare Canepa, via Molteni, via Avio, piazza Vittorio Veneto e via Cantore dove riprenderanno regolare percorso.

Si precisa che in entrambe le direzioni non verranno effettuate fermate in via Guido Rossa e lungomare Canepa.

• Linea 160

Direzione via Dufur: i bus, giunti al termine di via Alessandro Malaspina, proseguiranno per via Tonale, via dei Dominicani, via Marino Tomaso, via Giacomo Oneto, via Mario Piana, via Cornigliano, via Lorenzo Dufour dove effettueranno regolare capolinea.

Direzione via dei Sessanta: percorso regolare.

In occasione della manifestazione, tra le ore 7.00 e le ore 23.00, sarà attiva una navetta tra Sampierdarena (via Avio) e piazza Massena.

Le iniziative

Torna la tradizionale fiera di Cornigliano, organizzata dal Civ Cornigliano con il supporto del Comune di Genova. Una giornata di divertimento e di festa con “CiVediamo a Cornigliàno”, che vedrà banchi di merci ed iniziative aperte a tutti, completamente gratuite.

«Il Civ, con il supporto di Confcommercio da anni investe e crede in questa manifestazione che ha creato dal nulla e che negli anni, nonostante il periodo di fermo del covid è cresciuta sempre di più- dicono Massimo Oliveri presidente Civ e Alessandro Cavo presidente di Confcommercio -. La rigenerazione urbana di quartieri come quello di Cornigliano passa anche da questo tipo di manifestazioni, che devono preservare il tessuto commerciale di prossimità, rendendo vive e vivibili le delegazioni».

La manifestazione promette di animare le vie del quartiere con tantissime iniziative: la fiera mercato, i “banchi creativi”, i giochi da tavolo di Dungeon Dice, la gara eliminatoria valida per il X Campionato mondiale di pesto al mortaio 2024, in collaborazione con Associazione culturale PalatiFini, e ancora laboratori teatrali organizzati dall’AKropolis, e l’esibizione degli allievi della Filarmonica Cornigliano.

I più piccini potranno divertirsi nell’area gonfiabili, sui tappeti elastici e con tante altre iniziative pensate appositamente per loro. E per finire tante risate con i comici Fabrizio Casalino e Andrea Di Marco.

Anche quest’anno l’Associazione dei Lucani a Genova organizza, in occasione della festività patronale dedicata alla S.S Madonna D’Anglona, la solenne processione per le vie di Cornigliano e una serie di iniziative che rinnovano l’amicizia tra Genova e la cittadina lucana DI Tursi.

La funzione sarà accompagnata dal Gruppo Storico Sestrese e dalla Filarmonica di Cornigliano, con rito finale presso i giardini Melis. Alle 18 si svolgerà la Santa messa presso la parrocchia di S. Giacomo, con la processione per le vie di Cornigliano e seguirà una serata di musica e danza.

