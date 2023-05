Veicolo in fiamme, traffico bloccato tra il bivio tra A7 e A10 e bivio tra A7 e A12. Maxi ingorgo

Appena riaperta la galleria Monte Sperone e risolto il problema in A12, l’incendio di un mezzo ha paralizzato la viabilità autostradale attorno a Genova. Bloccata anche la viabilità cittadina

Traffico bloccato tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno e coda tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per Veicolo in fiamme. In A10, in direzione Ventimiglia coda tra Pegli e bivio A10/A26 Trafori per lavori. In direzione Genova coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. Coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per Veicolo in fiamme.

Code anche in città. Code sulla sopraelevata, nel nodo di San Benigno e in Lungomare Canepa.

