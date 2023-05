Toti e Bucci tagliano il nastro dell’ipermercato Esselunga a San Benigno

È il secondo punto vendita a Genova (il quarto in Liguria) del gigante italiano della grande distribuzione dopo quello di via Piave. La grande superficie di vendita è di 3.200 metri. Ci lavoreranno 153 addetti

Il supermercato è stato progettato su tre piani dagli studi di architettura di Fabio Nonis e Maurizio Canepa. Il parcheggio offre 260 posti auto. Un altro parcheggio da 270 posti è presente sul lato di via Albertazzi, in parte ad uso pubblico, di cui 40 posti di ricarica per le auto elettriche.

Un terzo punto vendita genovese è previsto a Sestri Ponente, ma l’iter non è ancora concluso.

Le associazioni dei commercianti al dettaglio avevano inutilmente cercato di osteggiare l’apertura del punto vendita, anche con ricorsi al Tar, temendo che una nuova grande struttura della grande distribuzione, in aggiunta a tutte quelle che già esistono, possa portare alla chiusura dei non moltissimi (rispetto a una qualche anno fa) negozi tradizionali che ancora rimangono.

«La città e la Regione stanno dimostrando di essere sempre più aperte alla concorrenza, capaci di offrire maggiori libertà di scelta ai consumatori e più libertà alle imprese per competere sul mercato, superando veti politici che in passato hanno impedito ad alcune aziende di trovare spazi sul nostro territorio» dice il presidente della Regione Liguria, intervenuto questa mattina all’inaugurazione del nuovo punto vendita di Esselunga nel quartiere San Benigno -. Questo nuovo punto vendita ha garantito circa 200 posti di lavoro e viene rifornito con i prodotti di tante aziende liguri, creando ulteriori opportunità di crescita per tutto il territorio, in un momento in cui l’occupazione in Liguria cresce il doppio rispetto alla media nazionale».

Mi piace: Mi piace Caricamento...