Riaccesa dopo quasi vent’anni l’illuminazione artistica di via del Campo, Fossatello e via Lomellini

«Circa tre anni fa presentammo la richiesta di ripristino delle luci artistiche per la valorizzazione degli storici palazzi di Via del Campo e delle zone limitrofe – dice il presidente dell’Associazione Via del Campo e Caruggi, Christian Spadarotto. Stasera, dopo tanti anni, cammino per la via a bocca aperta. Una gioia indescrivibile. L’impegno di tutte le persone che fanno parte dell’Associazione Via del Campo e Caruggi ha contribuito a raggiungere un obiettivo molto importante non solo per il nostro Centro Storico. Grazie a tutti coloro che hanno accolto le nostre richieste e che hanno realizzato questo progetto. Centro Storico nel cuore!!!».

Un primo sopralluogo, due anni fa, fu fatto dall’allora assessore alla Cultura Barbara Grosso, quando fu realizzata l’illuminazione per Genova Jeans. I tecnici spiegarono che l’impianto era completamente da rifare, anche per adeguare i portalampade ai led.

Il risultato tanto atteso dai cittadini è stato portato a casa dall’attuale assessore al Centro Storico, Mauro Avvenente, con la collaborazione e la spinta del presidente del Municipio Andrea Carratù.

