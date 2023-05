Minorenni fermati in vico Mele per spaccio e alla Fiumara per tentato furto aggravato

Emergenza minori, non solo stranieri e non accompagnati. Quattro i denunciati, due italiani e due stranieri, ieri, dalla Polizia Locale

Sono due i minorenni italiani fermati dalla Polizia locale in vico Mele, nel centro storico, tra le Vigne e via San Luca. Entrambi erano in possesso di stupefacenti e non in modica quantità e per uso personale, cosa che già sarebbe gravissima, soprattutto alla luce della loro giovane età. Sono stati denunciati per spaccio, proprio come i tanti pusher stranieri maggiorenni continuamente arrestati o denunciati nel centro storico. Dopo gli adempimenti del caso, sono stati affidati ai genitori che a questo punto sono pienamente informati dell’attività dei figli.

Altri due minori, stavolta stranieri e non accompagnati, sono stati fermati e denunciati nel centro commerciale della Fiumara, sempre dalla Polizia locale. Sono stati affidati alla comunità alla quale sono affidati.

I reati commessi da giovanissimi sono sempre più frequenti. Si va dallo spaccio alle aggressioni violente, dai furti alle rapine. Non si tratta solo di minori stranieri non accompagnati, lasciati allo sbando da un’accoglienza evidentemente inadeguata, che non consente un percorso che li tenga lontani dalla criminalità e sia per loro formativo e includente, ma anche di tanti ragazzi italiani a cui le famiglie, la scuola e la società non sanno evidentemente offrire quanto servirebbe perché crescano lontani da episodi di violenza e criminalità. Il numero dei minorenni denunciati o addirittura arrestati continua a crescere.

In copertina: foto di repertorio

