Antenna 5G al Belvedere: la realizzazione sarebbe difforme dal progetto presentato. Tursi punta ad annullare la concessione

Lo ha dichiarato nella risposta scritta a un’interpellanza di Fabio Ariotti (Lega), l’assessore all’Urbanistica Mario Mascia. Il rendering del progetto presentato in Comune sarebbe diverso da quello effettivamente realizzato. Al via procedimento di verifica dei presupposti per annullamento autorizzazione paesaggistica

«Ho presentato un’interrogazione in Comune per la ormai nota Antenna 5g installata in salita superiore Salvador Rosa nel borgo Promontorio Belvedere a Sampierdarena, dopo le rimostranze dei cittadini che si sono visti installare un’antenna di 25 metri davanti casa e si sono mobilitati, effettuando anche una raccolta firme – dice Ariotti -. L’antenna, non è segnalata con il led, si trova a 20 metri dalle abitazioni e alla vicina elisuperficie dell’ospedale villa Scassi. Ho appurato, interfacciandomi anche con il consigliere del Municipio Centro Ovest Andrea Ferrari, che l’antenna, approvata da Arpal, ha avuto il benestare della paesaggistica e dell’ufficio geologico, ma non vi sono stati pareri iniziali da parte del Municipio. A seguito di due sopralluoghi urgenti, effettuati su disposizione dell’assessore all’Urbanistica Mario Mascia, è emersa la non corrispondenza tra il rendering depositato agli atti della pratica istruita e la resa finale dell’opera così come rilevata e fotografata dai tecnici. Le compagnie telefoniche coinvolte hanno dunque presentato un progetto diverso da quello che abbiamo visto nella realtà e che è ben più impattante: ad esempio erano presenti degli ulivi che sono stati sradicati per la messa a terra del cemento. Alla luce dei nuovi riscontri il Comune avvierà un procedimento e verificherà se ci sono i presupposti per l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica e l’eventuale revoca della stessa autorizzazione».

In copertina: foto di Luigi Picardi da Facebook

