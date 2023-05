Tre grosse perdite d’acqua tra Campi e Sampierdarena. Via Rolla chiusa, disagi nelle altre strade

Perdite anche in via Cantore-Balbi Piovera e piazza Barabino, interessata anche via Sampierdarena. Via Rolla chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per transennamento del tratto tra i civici 17n e 16r per la pavimentazione dissestata a seguito della rottura condotta idrica rete bianca

Tutto è successo quasi contemporaneamente, in una manciata di minuti tra le 23:50 e e la mezzanotte: fontane d’acqua, pavimentazioni sollevate, in qualche caso negozi allagati.

Sul posto la Polizia locale e i tecnici Ireti, pronto intervento Aster per i transennamenti. In via Rolla è stata chiusa la mandata dell’acqua, ma c’è il rischio di cedimento della pavimentazione e per questo la strada resta chiusa. L’accesso alla via è possibile, fino al tratto transennato, dalle vie Muratori e Matteucci e da via N.S. di Lourdes .

In piazza Barabino, angolo via Sampierdarena, Ireti non è riuscita a chiudere la valvola di erogazione dell’acqua. Aster ha posizionato le transenne per segnalare il pericolo.

Transenne anche in via Cantore – via Balbi Piovera. Allagato non solo il marciapiede, ma anche una tabaccheria. Lì Ireti è riuscita a chiudere la bocchetta dell’acqua.

I tubi saltati come in un domino sono tutti delle acque bianche. Sul posto restano le pattuglie della Polizia locale. Saranno inevitabili i disagi per il traffico.

