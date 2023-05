Prende i soldi dalla cassa di una macelleria di via Giovannetti, picchia il titolate e scappa. Arrestato

Il macellaio è stato colpito con violenti pugni al costato, ma è riuscito a salvare l’incasso di 95 euro

Mercoledì pomeriggio un uomo ha agguantato l’incasso contenuto nella cassa di una macelleria di via Giovannetti e, non appena sorpreso dal titolare del negozio ha iniziato a colpirlo con dei violenti pugni al costato per assicurasi la refurtiva di 95 euro, senza però riuscirci.

La volante della Polizia, arrivata in pochi minuti, ha sedato la lite ancora in corso e dopo aver esperito gli accertamenti previsti ha accompagnato l’uomo in Questura. L’arresto per rapina è stato convalidato in direttissima il giorno seguente.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...