Una guida per scoprire le antiche torri della Riviera di Levante

“Di torre in torre”. Itinerari spettacolari alla scoperta degli antici manufatti. Sabato 13 maggio, ore 18 sala polivalente Franco Lavoratori di Recco

Dopo i convegni Paesaggio e Immagini del Golfo Paradiso: dall’arte topografica ai social network con la mostra Istantanee dal Paradiso e quello dedicato aLa valle del Tempo organizzati tra gennaio e aprile (negli spazi dell’Ex Officina Camatti e presso la Sala Polivalente a Recco), l’Associazione Le Arcate con la presentazione della guida Di torre in torre. Itinerari spettacolari tra le torri genovesi della Riviera di Levante di Carla Bruzzo, Ilaria Fioravanti e Maria Letizia Grasso prosegue – ancora una volta in collaborazione con altre realtà associative – la sua attività di organizzazione di eventi dedicati al territorio pensati per riflettere sulle sue straordinarie potenzialità e per far conoscere o riscoprire le sue spettacolari bellezze.

L’appuntamento è per sabato 13 maggio alle ore 18 presso la Sala Polivalente Franco Lavoratori di Recco con la partecipazione delle autrici.

Una guida, edita da Sagep, ricca di notizie storiche nata dagli studi condotti dalle autrici Carla Bruzzo e Maria Letizia Grasso per la loro tesi di laurea in Architettura presso l’Università di Genova per cui hanno potuto avvalersi della supervisione dei professori Ennio Poleggi e Gianni V. Galliani.

Poiché nel corso degli anni il loro lavoro è stato citato in diverse pubblicazioni sull’argomento, hanno deciso di farne una pubblicazione per far conoscere anche fuori dall’accademia gli esiti della loro ricerca.

Attraverso la consultazione dei testi e dei materiali conservati nell’Archivio di Stato di Genova e negli Archivi Storici comunali, le studiose hanno trovato interessanti documenti relativi alla costruzione dei manufatti oggetto della loro ricerca. Manufatti che, per la loro posizione privilegiata sul territorio, sono elementi ben individuabili nel contesto geografico, e creano uno skyline che appartiene alla tradizione ligure. Di qui, l’idea di una raccolta di itinerari, che accompagnano il lettore alla scoperta delle fortificazioni, con il supporto di descrizioni storico-architettoniche organiche ed omogenee, illustrate dalle immagini fotografiche di Ilaria Fioravanti.

Un evento organizzato da Arcate in collaborazione con Coop Liguria e il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Recco.

