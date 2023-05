Incidente mortale, la motrice del mezzo pesante è sull’attraversamento pedonale. Autotreno transitato in orario di divieto

La vittima, una donna di cinquant’anni, si chiamava Mercedes Maria Moran Huayamave e abitava proprio in via Cornigliano, dove è avvenuto il tragico incidente. “Cornigliano La Rinascita”: «Vergogna! Da tempo il Municipio chiede lo stop completo ai mezzi pesanti, ma dal Comune non arrivano atti concreti»

I sessantatreenne ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice rosso per dinamica, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

L’autotreno è ora fermo con la parte anteriore sulle strisce pedonali. In via Cornigliano, vige il divieto di transito ai mezzi pesanti, ma i cittadini residenti continuano a denunciare che viene continuamente disatteso. La sanzione prevista dal Codice della Strada, legge nazionale, è irrisoria e tra i guidatori che seguono il navigatore satellitare e quelli che se la rischiano perché la multa è minima sono in troppi a violare la regola. Impossibile per il Comune prevedere sanzioni più pesanti rispetto a quelle della legge dello Stato.

Il guidatore del camion, un uomo straniero di 42 anni, è stato accompagnato al pronto soccorso per i rilievi dell’eventuale presenza di alcol o stupefacenti nel sangue. L’autocarro è regolarmente assicurato e revisionato. Sarà certamente sequestrato.

Sul posto c’è la Polizia Locale per la chiusura della strada e per i rilievi utili a stabilire cause e dinamica dell’incidente, che saranno effettuati dal nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento.

«Solo una parola: vergona! – scrive il gruppo Facebook “Cornigliano – La Rinascita -. Da tempo si chiede l’eliminazione della circolazione dei mezzi pesanti H24 su via Cornigliano. Questo è un punto molto sentito dal Municipio VI e dalla presidente di Municipio Cristina Pozzi che da anni lotta insieme alle associazioni del territorio per una Cornigliano più vivibile. A tal proposito era stata approvata una delibera in Municipio, ma dal Comune e dalla viabilità ancora nessun atto concreto. Una tragedia che si sarebbe potuta evitare su una strada dove ricordiamo vige il limite dei 30km/h. Forse sarebbe l’ora che oltre l’estensione h24 per i tir, si rendesse via Cornigliano una strada a traffico limitato Ztl».

