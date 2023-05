Inti-Illimani e Giulio Wilson in concerto gratuito ai Giardini Luzzati

Appuntamento venerdì alle 19 in occasione della prima data dell'”Agua World Tour”. La band cilena e il cantautore fiorentino annunciano il progetto “Agua”. Tour mondiale e un disco in uscita il 28 aprile registrato tra Firenze e Santiago del Cile

La celebre band festeggia mezzo secolo di vita. Fra vecchi e nuovi membri. Il golpe in Cile, l’esilio in Italia, il ritorno a casa, le battaglie per la democrazia e la libertà, brani simbolo come “El Pueblo Unido jamas serà vencido” ha condiviso il palco e suonato con alcuni tra i più artisti come Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, John Williams, Paco Peña, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Milton Nascimento, Lucio Dalla.

AGUA WORLD TOUR 2023 è il nuovo progetto che, dopo il successo del Vale la pena tour che li ha visti protagonisti lo scorso anno nei teatri italiani, vede gli Inti-Illimani e Giulio Wilson di nuovo insieme per una tournée mondiale, che farà tappa in Italia dal 12 al 22 maggio, per la presentazione dal vivo del loro primo disco comune AGUA, registrato tra Firenze e Santiago del Cile, in uscita il 28 aprile.

Sarà una proposta musicale inedita, in cui le sonorità della musica cilena incontreranno i suoni e le parole di Giulio Wilson, cantautore geniale dallo stile ricercato e demodé. Jorge Coulón, membro fondatore degli Inti-Illimani, racconta con parole di pura emozione il progetto discografico e il tour: “Per noi è sempre bellissimo tornare in Italia. Suonare con Giulio, talentuoso cantautore e caro amico è un modo per avvicinarci alla nostra storia e per continuare a coltivare la passione che ci lega all’Italia”.

