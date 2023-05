Nella notte cade in un dirupo, 56enne recuperato stamattina dai Vigili del fuoco

Mobilitati anche 118 e l’elisoccorso. Per fortuna le condizioni dell’uomo non erano così gravi ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza

All’alba di oggi, i Vigili del fuoco di Chiavari, hanno soccorso un uomo di 56 anni a Favale di Malvaro.

L’uomo ieri notte era caduto in un dirupo in zona impervia e solo stamane è riuscito a richiedere aiuto. I Vigili del fuoco hanno utilizzato la scala italiana in dotazione, prima per raggiungere l’uomo e stabilizzarlo sulla barella, insieme al personale del 118 accorso ed, in seconda battuta, l’hanno utilizzata come passerella per issare la barella e portarla fino al piano strada dove l’attendeva l’ambulanza.

Sul posto, alle 6:35, il 118 che ha inviato in codice rosso per dinamica l’auto medica Tango 1 e l’ambulanza della Croce Rossa di Cicagna, che poi ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna in codice giallo, di media gravità.

Era stato anche allertato l’elisocorso che, per fortuna, non è servito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...