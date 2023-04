Pusher fermato per strada aveva a casa 4 machete lunghi fino a 60 centimetri. Arrestato dai CC

Nel suo appartamento sono stati trovati altro stupefacente, soldi provento del commercio di droga e un pugnale

I carabinieri della Compagnia di Genova – Centro, nell’ambito di un normale servizio finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, un 40 enne marocchino con pregiudizi di polizia.

Fermato per l’identificazione e perquisito è stato trovato in possesso di poche dosi di hashish. A seguito della perquisizione dell’abitazione, i militari rinvenivano ulteriori 30 grammi della stessa sostanza, 10 grammi di cocaina, materiale per il peso e il confezionamento dello stupefacente e oltre 100 euro ritenuto provento dell’illecita attività.

Inoltre veniva trovato in possesso di un pugnale e 4 machete lunghi tra i 30 e 60 cm. che venivano sottoposti a sequestro. Nel corso del medesimo servizio è stato denunciato un 20enne italiano con pregiudizi di polizia, fermato per un controllo in piazzale Iqbal Mash è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina già suddivise in dosi già pronte per la vendita.

