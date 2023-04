Festa della Bandiera, oggi pomeriggio le iniziative: cerimonia al Ducale ed eventi in piazza

In occasione della Festa della Bandiera, la fontana di piazza De Ferrari e la Lanterna saranno illuminate con i colori rosso e bianco. Esporranno una grande bandiera di Genova sulle loro facciate palazzo Ducale e il teatro Carlo Felice, mentre il 23, con le prime luci della sera, diverse immagini della bandiera di Genova verranno proiettate sul ledwall del palazzo della Regione Liguria

Oggi, domenica 23 aprile, nel giorno di San Giorgio, Genova celebra la quinta edizione della Festa della Bandiera

La cerimonia. Alle 16.30 la Filarmonica Sestrese eseguirà alcuni brani per accompagnare l’inizio, alle 17, della cerimonia istituzionale nella Sala del Gran Consiglio di Palazzo Ducale. Presentata da Marina Minetti, la cerimonia si aprirà con l’inno della Bandiera composto dal Maestro Nevio Zanardi. Interverranno sul palco: il prefetto di Genova Renato Franceschelli, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci e il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi. Verrà conferito il Grifo al Policlinico San Martino per i suoi 100 anni e la medaglia Città di Genova ad Alfonso Lavarello.

Medaglia Città di Genova anche in memoria di Fiorenzo Toso. Durante la cerimonia verrà siglato anche il gemellaggio con le città di Calasetta e Carloforte. La firma sarà anticipata dalla relazione del professor Giacomo Montanari sui legami di Genova con gli antichi territori d’oltremare. A siglare il gemellaggio il sindaco di Carloforte Stefano Rombi e il vicesindaco di Calasetta Roberto Sinzu, a cui il sindaco Bucci regalerà la bandiera di Genova. Gemellaggio anche tra la Filarmonica Pegliese con le filarmoniche di Calasetta e Carloforte. A seguire verrà presentata da Enrico Lomellini la traversata storica Pegli, Tabarca, Calasetta, Carloforte, collegata a The Ocean Race The grand Final, “Sulla rotta del corallo”.

Sul palco salirà anche un personaggio storico, fortemente legato alle conquiste del Mediterraneo: Guglielmo Embriaco, interpretato da Marco Rinaldi, in una performance tratta dello spettacolo “Eroi superbi”.

Infine, verranno nominati i 17 nuovi Ambasciatori di Genova nel mondo e presentato il cast dell’opera “Zena”, che eseguirà alcuni brani musicali tratti dallo spettacolo.

Al termine della cerimonia, la festa si sposterà in piazza De Ferrari con il flash mob delle scuole di danza attorno alla fontana.

Eventi in piazza

Alle 16.30, in piazza De Ferrari, ci sarà “Trucca Bimbi” dove tutti potranno farsi disegnare sul volto la bandiera di San Giorgio e ricevere palloncini e gadget; sempre alle 16.30, sulle note della Filarmonica Pegliese, all’entrata di palazzo Ducale, figuranti e danzatori accoglieranno i partecipanti alla cerimonia ufficiale, distribuendo a tutti gli ospiti una bandierina di Genova.

Al termine della cerimonia istituzionale, lo spettacolo in piazza vedrà il coinvolgimento anche di figuranti in abiti medievali e genovesi, gonfalonieri e l’accompagnamento musicale della A.P.S. Banda Musicale Filamonica Pegliese Marco Chiusamonti. Si esibiranno gli sbandieratori e i musici del Gruppo storico Borgo e Valle Città di Levanto e oltre 300 ballerini, provenienti da scuole genovesi e non solo, diretti da Max Savatteri della Metodo OKULT Asd e accompagnati da 10 ballerini professionisti, metteranno in scena uno spettacolare flash mob, ovviamente dedicato alla bandiera di Genova. Alla fine delle esibizioni i ballerini srotoleranno una grande bandiera di Genova davanti a Palazzo Ducale. Alle 19.30 sempre in piazza De Ferrari avverrà la premiazione delle squadre vincitrici della caccia al tesoro di San Giorgio. A seguire i ballerini, come saluto finale, si esibiranno in una performance in piazza, che terminerà con la consegna della bandiera di Genova al sindaco Marco Bucci.

Anche A.Se.F. Srl, l’azienda delle onoranze e dei trasporti funebri del Comune di Genova, oggi, 23 aprile, aderisce ai festeggiamenti. La bandiera di Genova è stata issata al pennone presso la sede centrale di A.Se.F. Srl, in via Innocenzo Frugoni.

Davanti alla bandiera, nella foto, tre operatori funebri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...