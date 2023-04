“Caccia grossa” al Baiardo per fermare i cinghiali che cercano di raggiungere il buffet di un torneo

Sono arrivate le guardie della Vigilanza regionale che stanno dando la caccia alle famigliole di ungulati. Già catturato un piccolino. Nella notte la presenza di molti ungulati in varie zone della città

Nella struttura sportiva dell’associazione “Baiardo”, in via Mogadiscio, è previsto un torneo, con buffet finale. L’odore del cibo ha richiamato diverse famiglie di ungulati, che nella zona, immersa nel verde, sono molto numerosi.

I cinghiali sono riusciti a sfondare alcune reti e ad entrare dirigendosi non ai campi da gioco, ma proprio nel luogo dove era stato allestito il buffet.

È stata chiamata la Vigilanza regionale e gli operatori, una volta arrivati sul posto, hanno cominciato a cercare di catturare gli animali. Essendo periodo di riproduzione, ci sono anche parecchi piccoli.

Gli animali catturati, alla luce delle misure previste per contrastare la peste suina, quando vengono catturati, vengono portati in altro luogo e soppressi.

Nella serata di ieri e nella notte la presenza di cinghiali è stata segnalata in diverse zone della città. Ad Albaro, tra via Lucca, via Livorno e via Gibilrossa e a Quarto in via Steno, dove hanno ribaltato i cassonetti Amiu, oltre che in via Geirato e in via Carrara, dove, però, all’arrivo della Polizia locale se ne erano già andati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...