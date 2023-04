Autostrade, raffica di incidenti, traffico intenso e cantieri. Code fino a 5 km

La situazione più difficile è segnalata sulla A26 in direzione nord per un incidente. Un altro sinistro sulla A10 in direzione Ponente

La situazione su tutte le autostrade alle 15:00

A7 SERRAVALLE️-GENOVA

Direzione Genova

Coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori

Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per incidente Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata dall’ambulanza della Misericordia Fiumara all’ospedale di Voltri in condizioni di media gravità.

Direzione Milano

Coda tra Genova Ovest e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per incidente.

Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori



A10 GENOVA-SAVONA

Direzione Ventimiglia

Coda tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli per incidente

Direzione Genova

Coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso



A26 VOLTRI-GRAVELLONA TOCE

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio con la A10 e Ovada verso Gravellona Toce, si registrano 5 km di coda per un ripristino incidente al km 25. Il traffico defluisce su due corsie. Ai soli veicoli leggeri consigliano di uscire a Masone e rientrare in autostrada a Ovada dopo aver percorso la viabilità ordinaria. In alternativa, per Milano e Torino, seguire le indicazioni per A7 Milano-Genova. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade pe l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

