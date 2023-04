Turismo, non finisce l’effetto “Ponte di Pasqua”, ancora code per l’accesso ai posteggi vicini all’Acquario

Tantissimi i turisti che, nonostante oggi non sia un giorno festivo, stanno arrivando a Genova in auto per visitare le vasche. La conseguenza è l’intasamento della viabilità con difficoltà per i bus ad accedere ai capolinea di piazza Caricamento

Anche questa primavera l’Acquario è protagonista della stagione turistica per eccellenza della città. E non basta la giornata feriale a fermare l’afflusso di visitatori alle vasche.

Anche stamattina i veicoli provenienti da fuori città si sono messi in coda per accedere ai posteggi più vicini all’Acquario, che alle 11 risultavano pieni. Inevitabile che le auto si accodassero in attesa su via Gramsci, dove si sono formati lunghi incolonnamenti con problemi anche per i mezzi Amt che non riuscivano a raggiungere il capolinea di piazza Caricamento e hanno accumulato ritardi.

Sul posto la Polizia locale dell’Unità territoriale Centro per tentare di lasciare libera almeno una corsia per i mezzi pubblici e per le auto non dirette al parcheggio a raso e agli autosilos.

La situazione non si è risolta fino alle 11:40. Nel pomeriggio è attesa una nuova ondata.

In copertina: foto di repertorio

