Il 15 aprile la focaccia più lunga del mondo in onore della nuova ammiraglia Msc

Sabato 15 aprile, con inizio alle ore 11:00, il centro città – tra piazza De Ferrari e via XX Settembre – si trasformerà in un grande palcoscenico gastronomico: 350 metri di deliziosa “fügassa”, per oltre 1 tonnellata di peso, prodotta da 14 panificatori genovesi di Confcommercio e posizionata su oltre 600 teglie e circa 200 tavoli, servita da decine di allievi e allieve degli Istituti Alberghieri Nino Bergese e Marco Polo, per un totale di oltre 16 mila porzioni

Una grande festa gastronomica nel centro di Genova per tutti i genovesi, e i moltissimi turisti presenti in città, per gustare la focaccia più lunga (e buona!) del mondo e celebrare l’arrivo sotto la Lanterna di MSC World Europa, la nuova ammiraglia e ventunesima nave della flotta di MSC Crociere. Rinsaldando così ulteriormente il già forte legame esistente tra il territorio ligure e il terzo brand crocieristico al mondo, leader in Mediterraneo, Sud America, Sud Africa e Golfo Persico, che a Genova ha il suo principale porto a livello globale e movimenta ogni anno oltre 1 milione di passeggeri, schierando ben 12 navi nella stagione estiva.

Un’anteprima dell’evento si terrà mercoledì 12 aprile, in occasione del primo approdo di MSC World Europa sotto la Lanterna, con i suoi 6.700 passeggeri. Alle ore 14.30, presso il terminal di Stazione Marittima (Ponte Andrea Doria), le migliaia di crocieristi che sbarcheranno per visitare la città saranno accolti infatti con porzioni di gustosa focaccia, alla presenza del Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, e del magamanet di MSC Crociere.

Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere per l’Italia, dichiara: “Siamo molto felici e onorati di aver organizzato questa bella iniziativa per i genovesi e per Genova, città alla quale siamo molto legati e che rappresenta da sempre la nostra “casa”. Per questo abbiamo deciso di schierare sotto la Lanterna la nostra nuova ammiraglia MSC Wolrd Europa, una nave estremamente all’avaguardia dal punto di vista tecnologico, del design e delle caratteristiche ambientali, essendo alimentata a gas naturale liquefatto (gnl), il combustibile fossile più ecologico disponibile al momento su larga scala sul mercato, e caratterizzata da numerose altre soluzioni green”.

“La focaccia più lunga del mondo non sarà solo una grande occasione di visibilità e promozione turistica per Genova e la Liguria – afferma il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – ma anche un modo per celebrare lo storico rapporto esistente tra il nostro territorio e la crocieristica, settore chiave per lo sviluppo economico e turistico della nostra regione di cui MSC è un primattore di livello internazionale. L’anteprima del 12 aprile, con l’accoglienza dei crocieristi della MSC World Europa a base di focaccia, sarà l’antipasto di una grande festa di piazza in cui ribadiremo, ancora una volta, l’importanza che la crocieristica e la valorizzazione delle nostre specialità gastronomiche hanno per tutto il sistema produttivo della Liguria. Ringraziamo MSC per questa bella iniziativa che animerà Genova tra piazza De Ferrari e via XX Settembre”.

“Saranno due giornate bellissime per genovesi e turisti – aggiunge il Sindaco Marco Bucci – Uno spettacolo unico nel cuore della nostra città che sono sicuro vedrà una grande partecipazione di pubblico. La focaccia sarà ancora una volta la grande protagonista della nostra Genova, un patrimonio da valorizzare e far conoscere al mondo. Vi aspettiamo sabato per osservare e assaporare tutti insieme la focaccia più lunga mai realizzata”

“La Camera di Commercio di Genova – commenta il segretario generale Maurizio Caviglia – ha voluto coinvolgere in questa grande festa le due scuole alberghiere di Genova che schiereranno i propri allievi, a fianco dei panificatori e degli operatori aderenti al marchio ‘Genova Gourmet banqueting and catering’ per una straordinaria esperienza sul campo di accoglienza e gestione di un grande evento turistico”.

