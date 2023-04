Assalto a Genova per il ponte di Pasqua, su Booking occupato il 98% delle camere

Tanti turisti in centro, all’Acquario, nella città vecchia e nei musei. La speranza (piuttosto remota, a dir la verità) è che, come purtroppo sempre accade nei giorni festivi anche ad alta frequentazione turistica, la città non si presenti come una lunga fila di saracinesche chiuse

Lo stesso dato per la notte tra oggi e domani e per le due notti, questa e quella tra domenica e lunedì: 98% di occupazione per le notti di questo ponte pasquale a Genova. I prezzi variano, anche a seconda delle stelle e dell’occupazione delle strutture, dai 177 euro per due persone per una notte del “Torre Genova Aeroporto” ai 1.049 della suite presidenziale dell’hotel Savoia a Principe, sempre per due persone e per una notte.

Oggi i locali sono tutti (o quasi) aperti, ma c’è il rischio concreto che domani e dopodomani si debbano percorrere chilometri in città per trovare un bar aperto dove prendere un caffè o comperare una bottiglietta d’acqua: difficile scardinare le abitudini anche se ormai si sa che chi apre in centro e centro storico in questi giorni non rimarrà a cassa vuota. Normalmente, si trovano locali aperti al Porto Antico e qualcuno nelle vicinanze, per il resto è tradizionalmente difficile trovare le saracinesche aperte, anche se in città ci sono migliaia di visitatori. Chissà se anche questa volta i visitatori dovranno vagare per la città alla ricerca di ristoro o se, nel frattempo, qualcosa è cambiato?

