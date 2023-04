Al Politeama Genovese spettacolo per i “Braccialetti Bianchi” che fanno volontariato al Gaslini. Ecco come prenotare

La scuola di Luca Bizzarri, in collaborazione con l’associazione culturale Tecniche di Scena, ricorda la giovane allieva Sara Canu con una serata di musica, canto e comicità per raccogliere fondi a favore di Braccialetti Bianchi ODV, associazione di volontariato che si occupa di cure palliative pediatriche all’interno del Guscio dei Bimbi dell’Istituto Giannina Gaslini. Tra gli ospiti Chicco Sirianni, Antonio Ornano, Cristina Nico, Rocco Casalino e tanti altri

Il Centro di Formazione Artistica di Luca Bizzarri, insieme all’associazione culturale Tecniche di Scena, promuove la seconda edizione di “Insieme per Sara”, serata di beneficenza per ricordare un’allieva speciale in occasione del secondo anniversario dalla scomparsa.

Domenica 16 aprile, alle ore 21, allievi e maestri del CFA, insieme a tanti ospiti famosi, saliranno sul palcoscenico del Politeama Genovese per una serata di spettacolo e comicità, per raccogliere fondi a favore di Braccialetti Bianchi ODV, un’associazione di volontariato che offre servizio di sostegno empatico e spirituale all’interno dell’hospice pediatrico Il Guscio dei Bimbi dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Il ricavato della serata andrà a contribuire alla realizzazione del progetto “Terrazza Sensoriale”, ovvero la trasformazione di un vasto spazio, ad oggi poco utilizzato, in luogo di integrazione, benessere, socializzazione e cultura per bambini e giovani disabili, per i loro genitori e caregiver, per i fratelli, le sorelle e gli operatori sanitari.

Tra le tante attività previste c’è la costruzione di un Giardino Pensile Sensoriale, un’area verde in cui la persona disabile si confronta con il riutilizzo dello spazio esterno, nell’ambito del quale si sviluppano sentieri floreali, vasi e colture, accessibili per le persone in carrozzina, con caratteristiche sensoriali precise (colori, profumi, suoni, parole).

“Insieme per Sara” è una serata di musica, danza, canto e comicità. Tra gli ospiti Luca Bizzarri, Antonio Ornano, Chicco Sirianni, Rocco Casalino e Gnu Quartet. E tanti altri ospiti a sorpresa.

I biglietti sono acquistabili presso il CFA in Salita Pallavicini 4 (tra via XXV Aprile e Via Luccoli) dal lunedì al venerdì dalle 14-20 e il sabato dalle 10 alle 16.

E’ possibile pagare in contanti oppure con carta/bancomat. E’ anche possibile effettuare il pagamento tramite bonifico intestato a “Tecniche di Scena” IBAN: IT17L0306909606100000177852 Banca Intesa San Paolo. In quel caso è necessario specificare nella causale i nominativi dei partecipanti e un numero di cellulare di riferimento. I biglietti pagati con bonifico possono essere ritirati la sera stessa dello spettacolo presso la biglietteria del Politeama Genovese.

È possibile acquistare i biglietti anche in teatro la sera stessa dello spettacolo solo in contanti e a partire dalle ore 20.

L’acquisto del biglietto è a offerta libera, a partire da un minimo di 20 euro per adulti, 5 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni (gratuito per i bambini da zero a 5 anni).

Per info e prenotazioni: Centro di Formazione Artistica Salita Pallavicini 4 – 16123 Genova 010 8603922 – 393 2682366 info@cfagenova.it

