Orsa Tpl: «Capilinea Amt a rischio sicurezza, servono le telecamere». Ecco la mappa delle fermate “calde”

Il sindacato autonomo degli autoferrotranvieri ha prodotto un dossier che indica quali, per esperienza degli autisti, sono i luoghi dove più spesso si verificano vandalismi e atti di violenza

«Sono sempre più frequenti gli episodi di violenza, rapine e scontri nei pressi delle fermate degli autobus o all’interno dei mezzi, l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e di telecamere in più di un’occasione ha permesso alle forze dell’ordine di arrestare i colpevoli dei reati – dicono al sindacato -. A seguito dell’incontro istituzionale del 13 marzo scorso con l’assessore Matteo Campora, il comandante della Polizia Locale Gianluca Giurato e l’assessore alla sicurezza Sergio Gambino era stato richiesto ad OR.S.A. Tpl Genova, vista la sua continua attenzione e verifica nell’ambito della sicurezza, un dossier che rilevasse le aree scoperte da videosorveglianza o che richiedono maggiore controllo»

«La presenza di telecamere per videosorveglianza sui capolinea, soprattutto per le linee serali e interessate al Progetto 4 Assi, sono una soluzione sempre più diffusa per prevenire incidenti, atti di vandalismo e comportamenti scorretti – spiega la segreteria OR.S.A. TPL Genova –. L’installazione di questo sistema di videosorveglianza ha dimostrato, a bordo dei mezzi, di avere un effetto deterrente sulla criminalità e nel contempo impedire atti di vandalismo sui mezzi pubblici, come il danneggiamento dei sedili o la scrittura di graffiti sui finestrini, e può essere utilizzato per identificare eventuali responsabili di comportamenti criminosi, come l’aggressione al personale o all’utenza».

I punti attenzionati da OR.S.A. nel sopralluogo sono nelle aree di Ponente, Valpolcevera, Valbisagno e Levante della città: Largo Carlo Dall’Orto (capolinea 1 e N2), la Stazione FS di Genova Voltri (capolinea 193, 697, 699 e Extraurbano, la Stazione FS Genova Pra’ (capolinea 94 e 188), a Sestri Ponente il capolinea 53 e 653, a Sampierdarena i capolinea di Largo Joursé e via Avio per il ponente cittadino.

In Valpolcevera i capolinea di Pontedecimo, Bolzaneto e Rivarolo mentre in centro Piazza Acquaverde, Piazza Caricamento, Via Turati , Viale Caviglia, Via Mosso e San Martino.

In Valbisagno il capolinea di Prato, Molassana e il DrinBus serale, Piazzale Resasco, Via delle Ginestre,

Via Camaldoli/Don Orione a San Fruttuoso, Piazza Santa Maria di Quezzi.

A Levante i capolinea di San Desiderio, Bavari, Borgoratti, Via V Maggio, Via Gianelli, Quinto al mare e , Nervi.

Nel dossier presentato da OR.S.A. Tpl Genova ad AMT sono stati indicati i capolinea che necessiterebbero di una sorveglianza più accurata, con priorità per i capolinea delle linee direttrici e al netto delle telecamere di videosorveglianza già installate dal Comune di Genova.

