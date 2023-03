Si alza il mare: la Navebus non riesce ad attraccare a Molo Archetti e torna al Porto Antico

A causa del mare mosso, la navetta non è riuscita ad attraccare al molo. Dopo svariati tentativi, è dovuta tornare indietro. Forte disagio per i pendolari che hanno perso più di un’ora tra andare e tornare e poi hanno dovuto prendere il bus per raggiungere il ponente, con percorrenza di oltre un’ora

L’attracco di Molo Archetti è difficile, perché non protetto: se si alza il mare, la nave bus rischia di andare a sbattere contro il molo. C’è inoltre, l’attracco di Pra’ che non è mai stato accessibile perché costruito in maniera inadeguata nel corso delle vecchie giunte di centrosinistra e mai adeguato da quelle di centrodestra.

Sotto: gli orari sul sito Amt. Come vedete, non sono previste corse al sabato e alla domenica mattina, corse che servirebbero ai turisti e agli esercizi commerciali della zona, oltre che a Villa Pallavicini dove i visitatori potrebbero arrivare dal centro dopo un interessante giro del porto. Le istituzioni, Comune e Regione, non ritengono però che sia un valore aggiunto per il turismo e non finanziano corse aggiuntive.

– Orario feriale in vigore dal lunedì al venerdì

Pegli/Molo Archetti – Porto Antico:

7.05, 8.10, 15.00, 18.00.

Porto Antico – Pegli/Molo Archetti:

7.40, 14.15, 17.20, 18.40.

– Orario del sabato e festivo

Pegli/Molo Archetti – Porto Antico:

14.40, 16.10, 17.40

Porto Antico – Pegli/Molo Archetti:

14.00, 15.30, 17.00

