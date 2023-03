Ventidue osservazioni degli uffici regionali allo spostamento dei depositi a Ponte Somalia. Toti e Bucci: «Non è uno stop»

Secondo il presidente della Regione «Si tratta di una serie di osservazioni che possono avere risposte in un tempo molto breve. Non vi è quindi nulla da parte di Regione Liguria che ostacoli o distingua l’ente da quelle che sono le decisioni di Comune e Autorità Portuale circa la risistemazione del porto». Il Sindaco: «È normale che ci siano osservazioni e che valutare una cosa complessa come questa crei domande a cui bisogna rispondere. È successo anche per il Ponte San Giorgio»

La Regione Liguria, in merito al progetto presentato nelle scorse settimane da Superba per la dislocazione dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia, precisa che «è ancora in corso la fase di verifica di assoggettabilità e che nessun parere negativo è mai stato espresso. Le prescrizioni che Superba dovrà presentare entro 15 giorni, in particolare per le sostanze allo stato gassoso che richiedono analisi di eventuali dispersione delle sostanze movimentate, sono un atto normale e dovuto che non contengono nessuna valutazione di merito».

«In base alla procedura il proponente trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico – spiega la Regione -. In cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l’autorità competente verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione».

«Non si tratta di uno stop – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Ma si tratta di una serie di osservazioni che possono avere risposte in un tempo molto breve. Non vi è quindi nulla da parte di Regione Liguria che ostacoli o distingua l’ente da quelle che sono le decisioni di Comune e Autorità Portuale circa la risistemazione del porto. Siamo ancora in una fase preliminare in cui Regione sta semplicemente e doverosamente acquisendo tutte le informazioni necessarie per valutare se il procedimento sarà sottoposto o meno a Valutazione di Impatto Ambientale. Ogni parere nel merito è demandato alle fasi successive».

Il Sindaco di Genova, Marco Bucci, a proposito delle 22 osservazioni fatte dagli uffici della Regione, ha affermato che è normale che ci siano osservazioni e che valutare una cosa complessa come questa crei domande a cui bisogna rispondere. Ha sottolineato l’importanza del lavoro degli enti che fanno osservazioni e richieste di cambiamenti, perché ciò porta a miglioramenti nelle procedure.

Inoltre, il Sindaco ha citato esempi passati come il Tunnel e il Ponte San Giorgio, che avevano creato osservazioni che erano state tutte risolte. Ha anche ricordato che spostando i depositi da cinque metri dalle case a una distanza maggiore, si sta facendo un «grandissimo lavoro» per Multedo.

