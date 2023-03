Intrusione nel civico 17 di via Piacenza: un uomo è entrato oggi nello stabile inagibile dalla parte di via Emilia

Un passante lo ha visto entrare passando da uno dei giardini. Si tratterebbe di un cinquantenne. Sul posto, chiamati dal testimone, verso le 17 sono stati i Carabinieri, a cui si sono poi aggiunti Vigili del fuoco e Polizia locale che verso le 21 erano ancora sul posto

L’uomo sarebbe entrato con le chiavi. L’accesso non è mai stato perso di vista prima dal testimone, poi dai militari dell’Arma. L’uomo, riconosciuto come un parente di uno degli assegnatari dei cinque o sei appartamenti di edilizia popolare ancora nel palazzo (la maggior parte è stata venduta agli occupanti) non è più uscito dalla parte di via Emilia, da cui è entrato ed è stato visto poco dopo in un bar della zona e quindi, probabilmente, è uscito dal portone che dà su via Piacenza. L’assegnatario dell’appartamento è defunto da qualche tempo e l’alloggio non è più stato riassegnato fino al rogo. Probabilmente il congiunto dell’assegnatario residente presso la casa comunale (quindi senza fissa dimora) è entrato tranquillamente con le chiavi. Ma il palazzo è totalmente inagibile ed è vietato l’accesso anche ai proprietari degli appartamenti che non possono recuperare le loro cose eventualmente abbandonate al momento dello sgombero. L’uomo, in sostanza, si sarebbe reso responsabile di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

I proprietari degli appartamenti temono che qualcuno possa scorrazzare per lo stabile e, potenzialmente, possa entrare nelle case evacuate e razziarle.

In copertina: il retro del palazzo prima dell’incendio

