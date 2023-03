Per due notti chiude via Buranello, le linee 1, 7, 9, N1 e N2 cambiano percorso

Dalle ore 21:00 di lunedì 20 marzo fino alle ore 4:30 di martedì 21 marzo e dalle ore 21:00 di martedì 21 marzo fino alle ore 4:30 di mercoledì 22 marzo

A seguito della chiusura al transito veicolare di via Buranello, dalle ore 21.00 di lunedì 20 marzo fino alle ore 04.30 di martedì 21 marzo e dalle ore 21.00 di martedì 21 marzo fino alle ore 04.30 di mercoledì 22 marzo, le linee 1, 7, 9, N1 e N2 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 1 e N2

Direzione ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguono per via Cantore, piazza Montano, sottopasso ferroviario, rotatoria Veneto, via Avio dove riprendono regolare percorso.

Direzione levante: percorso regolare.

Linee 7, 9 e N1

Direzione ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguono per via Cantore, piazza Montano, via Reti dove riprendono regolare percorso.

Direzione levante: percorso regolare.

