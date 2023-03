Fiera di San Giuseppe, domenica 19 marzo variazioni temporanee delle linee bus urbane e provinciali

Bancarelle a Bolzaneto, interdetto il traffico veicolare per l’intera giornata. Domenica 19 marzo, le linee urbane Amt 270, 275, 275/ e 670 e quelle extraurbane 735, 737, 738 e 932 cambiano percorso

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Bolzaneto per consentire lo svolgimento della Fiera di San Giuseppe, per l’intera giornata di domenica 19 marzo, le linee urbane 270, 275, 275/ e 670 effettueranno le seguenti modifiche di percorso.

• Linee 270 e 670

Direzione Pontedecimo i bus, giunti in via Reta, proseguiranno per via Pastorino, via Faggioni, rotatoria, via Faggioni, via Pastorino, via Reta dove effettueranno regolare capolinea.

Direzione Rivarolo: percorso regolare.

• Linee 275 e 275/

Direzione Bolzaneto: i bus, giunti in via Geminiano, proseguiranno per via Giro del Vento, via Reta, via Pastorino, via Fra’ Pantaleo, via Bolzaneto dove effettueranno regolare capolinea.

Direzione Campora: percorso regolare.

Le corse delle linee provinciali 735, 737 e 738 in partenza dal capolinea di via Giro del Vento transiteranno da via Pastorino effettuando le fermate del servizio urbano. Le corse della linea 932 giunte in via Reta proseguiranno per via Pastorino senza transitare dal capolinea di via Giro del Vento.

