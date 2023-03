Domenica il Trio Mati, Gallucci, Negri chiude “L’Ortica in Jazz”

La minirassegna “L’Ortica in Jazz” organizzata da Assoartisti Confesercenti nell’ambito della stagione “Palindromi” del Teatro dell’Ortica si conclude, domenica 19 marzo alle 18,30, con il concerto di Stefano Mati al sax, Gianluca Gallucci al contrabbasso e Alessandro Negri alla batteria

Creatosi nel conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, il trio ha già all’attivo la partecipazione alle più importanti rassegne jazz della nostra regione e collaborazioni con musicisti di alto livello, della scena ligure e non solo. Nel concerto all’Ortica verranno ripresi alcuni standard jazz riarrangiati e riproposti in una forma più moderna. Al termine, come da tradizione, si aprirà la jam session con il pubblico.

Biglietto intero 12 euro, ridotto 10 euro per under 14, over 65, soci Coop, Genova Musei, possessori di Green Card e studenti universitari. Prevista una riduzione anche per quanti si presenteranno con il proprio strumento per partecipare alle jam session. Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare allo 010.8380120 (da lunedì a venerdì ore 10-16), organizzazione@teatrortica.it, http://www.teatrortica.it

