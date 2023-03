Dal 24 al 28 maggio torna la Design Week. Tema centrale sarà l’energia

Novità dell’edizione 2023 della Genova BeDesign Week è la call per i designer emergenti sotto i 35 anni di età. Per l’occasione sarà predisposto un percorso espositivo nei palazzi del distretto del design con i partecipanti che avranno la possibilità di allestire gratuitamente “piccoli” atri di palazzi individuati nella parte più antica del distretto. Un percorso che sarà segnalato e “raccontato”

Nata dall’idea di un gruppo ristretto di professionisti che lavorano e gravitano attorno a piazza dei Giustiniani, al centro del Distretto del Design, sostenuta e promossa sin dalla prima edizione da Ascom Confcommercio Genova, anche nel 2023 la manifestazione si prefigge gli obiettivi di rigenerare una porzione di territorio e di ricercare, diffondere e valorizzare il design.

Grazie all’ingresso, nel 2022, di Confindustria Nautica diventata partner fissa della manifestazione, ogni anno sono in aumento gli espositori del mondo nautico che creano un perfetto equilibrio tra Design e Blu Design. «L’estensione della manifestazione a Santa Maria di Castello verso l’area del Sestiere del Molo ci ha permesso di aumentare i punti espositivi e di riservare una parte di questi ai giovani designer emergenti under 35 – spiega spiega Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe – Distretto del Design Genova–. La GBDW è un evento per far conoscere le straordinarie realtà produttive del territorio e del total Design internazionale attraverso un’esposizione diffusa e un programma d’iniziative di alto profilo comprese quelle ludiche. Integrando il mondo del design nautico l’abbiamo ulteriormente valorizzato portando il mare in luoghi di grande fascino e bellezza, sostenendo altresì la leadership di Genova nel settore nautico».

NASCE LA CALL PER I DESIGNER EMERGENTI UNDER 35

Novità dell’edizione 2023 della Genova BeDesign Week è la call per i designer emergenti sotto i 35 anni di età. Per l’occasione sarà predisposto un percorso espositivo nei palazzi del distretto del design con i partecipanti che avranno la possibilità di allestire gratuitamente “piccoli” atri di palazzi individuati nella parte più antica del distretto. Un percorso che sarà segnalato e “raccontato”.

Il concorso è aperto a tutti, universitari e professionisti. I designer, dopo aver inviato i materiali, verranno selezionati dal Comitato Scientifico del Distretto del Design, composto da DiDe, DAD, ADI e Ordine degli Architetti di Genova.

I designer potranno inviare entro il 31 marzo 2023 i rispettivi lavori a commerciale@didegenova.it. Per partecipare alla selezione occorre mandare una o più foto del progetto o del prototipo o dell’oggetto nel formato in jpg (300 dpi), indicare il nome del progetto – prototipo – oggetto, riportare una breve descrizione in relazione al tema “energia”, ed infine allegare il rispettivo curriculum vitae con foto dell’autore. Ai designer verrà inviata una comunicazione via mail entro il 15 aprile: sia ai selezionati a cui verranno dati gli spazi gratuiti, sia ai segnalati che potranno partecipare ad un’esposizione collettiva.

La Genova BeDesign Week è sostenuta da Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova, Ascom Confcommercio Genova e Confindustria Nautica.

