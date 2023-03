Conto alla rovescia per l’ora legale: avremo un’ora di luce in più e non sarà l’ultimo cambio previsto

Dopo anni di discussioni, la proposta di abolirla è stata archiviata o, meglio, la decisione è affidata ai singoli stati europei

A fine marzo tornerà l’ora legale del 2023. Come ogni anno, le lancette dell’orologio verranno spostate avanti di un’ora, segnando l’inizio di una stagione in cui le giornate si allungano e il buon umore ci accompagna per i prossimi mesi.

Questa volta, la data da ricordare è la notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 (cioè nelle prime ore del 26 marzo), in cui bisognerà portare avanti di un’ora le lancette dell’orologio dalle 2:00 alle 3:00. Perderemo un’ora di sonno, ma potremo godere di un’ora di luce in più dal giorno successivo. Tutti i dispositivi informatici (telefoni cellulari e computer, ad esempio) si adeguano automaticamente senza necessità di intervento umano.

L’ora legale è una consuetudine ormai radicata, che ci accompagna nel periodo estivo. Non mancano le voci che avanzano la proposta di mantenere l’ora legale per tutto l’anno, in modo da limitare i consumi energetici e risparmiare sulla bolletta.

L’ultima decisione della Commissione UE ha confermato il cambio tra ora solare e legale, anche se la proposta di abolizione del cambio dell’ora resta ancora attiva e la decisione è affidata ai singoli paesi.

In ogni caso, l’ora legale ci regala un’ora di luce in più e un risparmio energetico grazie alla riduzione delle ore di accensione dell’illuminazione domestica, un incentivo per stare all’aperto e godersi la bellezza della stagione estiva.

Per i Paesi del Nord Europa, il cambio dell’ora non porta particolari benefici, vista la loro posizione geografica, ma per i Paesi affacciati sul Mediterraneo, come l’Italia, i vantaggi sono concreti.

Nonostante l’incertezza sulla sua possibile abolizione, l’ora legale è un appuntamento fisso ogni anno e ci accompagna in questo periodo dell’anno, segnando l’inizio dell’estate e regalandoci ore di luce e buon umore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...