Finita la bonifica dalla sostanza oleosa a Multedo e riaperto il casello di Pegli. Ieri anche un incidente sull’asfalto scivoloso

La sostanza, olio alimentare o paraffina verosimilmente dispersa da un autocarro in transito, ha costretto a chiudere via dei Reggio e il casello autostradale per la bonifica. In via Multedo di Pegli una donna in scooter è scivolata in un tratto di asfalto contaminato dalla dispersione ed è finita in ospedale

Danni ingenti e un ferito a causa della dispersione di sostanza oleosa persa da un camion che ha percorso le vie del ponente genovese per poi raggiungere il casello di Pegli e immettersi in autostrada. In città, su via dei Reggio, la bonifica è cominciata ieri a fine mattinata e si è conclusa nel pomeriggio. Più complesso l’intervento in A10 dove è stato necessario attendere ore di flusso più contenuto di autoveicoli per chiudere il casello e procedere alle operazioni di bonifica. La chiusura è avvenuta alle 21:00 e si esaurita nella notte.

Intanto ieri, alle 18:30, la presenza della sostanza viscida sull’asfalto, evidentemente non limitata a via dei Reggio dove era già stata rimossa, ha mandato una donna di quarant’anni in ospedale. Il suo scooter ha perso aderenza sull’asfalto proprio a causa di una chiazza oleosa e la centaura è caduta a terra. Sul posto il 118 ha inviato l’auto medica Golf 5 e l’ambulanza della Croce Rossa Ponente. Sul posto è arrivata anche la Polizia locale della zona che già era stata impegnata per la bonifica nel corso della giornata e sarebbe stata impegnata per poco dopo per la chiusura di via Reggio chiesta da autostrade per impedire che i mezzi raggiungessero il casello chiuso.

La quarantenne è stata trasportata all’ospedale Villa Scassi in codice giallo, di media gravità.

