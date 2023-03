I Carabinieri fermano e arrestano trafficante con due etti e mezzo di cocaina

Il ventiduenne è stato fermato a un posto di controllo. La sostanza avrebbe consentito la produzione di centinaia di dosi. Arrestato anche un pusher in via di Sottoripa

Arrestato dai Carabinieri un 22enne, di origine albanese, con pregiudizi di polizia, resosi responsabile del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo veniva fermato a Genova in un consueto posto di controllo a bordo di autovettura a noleggio e risultava essere in possesso di un regolare visto turistico.

L’atteggiamento di visibile nervosismo dell’uomo faceva sì che venisse sottoposto a perquisizione veicolare e personale. Veniva quindi trovato in possesso di un circa 250 grammi di cocaina grammi , unitamente a materiale utilizzato nel confezionamento dello stupefacente, ed a denaro contante provento presumibile di attività illecita. La sostanza sequestrata avrebbe consentito la produzione di centinaia di dosi, da destinare direttamente ai singoli consumatori o al rifornimento di una rete di piccoli spacciatori.

In manette anche un cittadino egiziano di 25 anni, con pregiudizi di polizia, fermato in via Sottoripa per un controllo. Perquisito è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish in parte già suddiviso in dosi pronti per la vendita.



In copertina: foto d'archivio

