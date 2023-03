Carnevale, dopo il maltempo di domenica scorsa si ritenta la prossima, 5 marzo. Pentolaccia con i Vigili del fuoco

Appuntamento dalle 15:30 a Caricamento da dove partirà il “Trenino dei folli”

L’appuntamento è per domenica 5 marzo, dalle 15.30, a piazza Caricamento, da dove partirà il “Trenino dei folli”, rivisitazione dell’usanza medievale della “Nave dei folli” che porterà per le vie del centro storico le maschere della tradizione genovese e non solo. Il trenino sul quale si potranno ammirare personaggi come Capitan Spaventa, O Paisan e A Marcheisa si snoderà da piazza Caricamento per percorrere le vie cittadine passando da largo Zecca, piazza Portello, piazza delle Fontane Marose, piazza De Ferrari, piazza Dante, piazza di Carignano, spianata dell’Acquasola, piazza Corvetto, via Balbi, stazione Marittima, per tornare poi in piazza Caricamento per il gran finale.

Sarà proprio a Caricamento, infatti, che si terrà l’ultima pentolaccia della stagione, organizzata con la collaborazione dei Vigili del fuoco genovesi, che regalerà ai bambini caramelle e dolciumi. La pentolaccia inizierà alle 16.30, con l’esibizione delle bande Filarmonica di Cornigliano e la Fisarmonica Pegliese “Marco Chiusamonti”.

In copertina: foto di Antonio De Marco

