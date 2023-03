Litigio a Caricamento. Uno dei contendenti armato di machete. La Polizia locale ferma l’aggressore. FOTO

È successo intorno alle 18 in via di Sottoripa. La lite tra i due contendenti sarebbe trascesa e uno dei due avrebbe brandito l’arma da taglio. Sul posto una decina di mezzi della Polizia locale, un paio di volanti della Polizia di Stato, auto medica e ambulanza

AGGIORNAMENTO – Sul posto il 118 ha inviato l’auto medica Golf 4 e l’ambulanza della Croce Blu di Castelletto. Una persona, al momento, sta ricevendo le prime cure da parte dei sanitari proprio in piazza Caricamento. Sul posto anche alcune volanti della Polizia di Stato.

La Polizia locale ha fermato l’aggressore, che peraltro è la persona soccorsa in codice rosso, poi derubricato in giallo e trasportata al Galliera.

Da tempo la situazione in via di Sottoripa ha nuovamente superato il livello di guardia sul fronte della sicurezza. È ripreso lo spaccio (tanto che proprio lì o nei dintorni sono stati arrestati parecchi pusher) e l’insicurezza è tangibile anche nelle ore del giorno. Per fortuna oggi la Polizia locale, presente in forze nel centro storico, è riuscita ad intervenire in tempo da record e ad evitare una tragedia. Gli operatori sono stati circondati in fretta dalle persone che abitualmente stazionano sulla piazza e nella stessa Sottoripa, che hanno cominciato a rumoreggiare e a cercare di “difendere” i due contendenti. Per fortuna le Divise erano in numero tale da scoraggiare qualsiasi tentativo di passare dalle parole ai fatti.

