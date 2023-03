Code per lavori e incidenti sulle autostrade fino a 4 km, traffico paralizzato in città nella zona dell’aeroporto

In rotatoria Castruccio e via Pionieri Aviatori d’Italia rallentamenti per intenso afflusso mezzi pesanti

La situazione sulle autostrade

A7: coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per incidente

A10: coda di 2 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori; coda di 1 km tra Celle Ligure e Albisola per lavori; coda di 3 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

A12: coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori; coda di 4 km tra Chiavari e Rapallo per incidente; coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per incidente.

A26: coda tra Masone e Ovada per lavori; coda tra Ovada e Masone per lavori; coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

