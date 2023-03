Traffico, 10 km di coda in A12 e, in città, autocarro incastrato nel voltino delle ferrovie a San Quirico

In A10, attualmente, il traffico transita su una corsia in direzione di Genova

Alle ore 10 circa, sulla A12 Genova-Sestri Levante nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo verso Genova, un mezzo pesante in avaria si è fermato al km 28,5, in corrispondenza di un cantiere di lavoro, all’altezza del quale era già presente una coda in via di smaltimento causata da un precedente incidente risolto alle ore 9:00, ma che aveva lasciato strascichi di code fino a 4 km.

Sempre in città, oltre ai problemi a San Quirico, si registrano in via Pionieri Aviatori di Italia rallentamenti per afflusso mezzi pesanti verso i depositi container.

Difficoltà anche in circonvallazione a monte a causa di olio sulla carreggiata. Corso Carbonara è stato chiuso e riaperto

Corso Dogali è aperto a senso unico alternato.

