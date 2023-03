Malore all’incrocio tra corso Europa e via Isonzo, ottantenne muore in strada sotto gli occhi di decine di passanti

Inutili i soccorsi inviati dal 118: la donna ha perso conoscenza, è caduta e non è stato possibile rianimarla

Sono stati in molti a segnalarci quel lenzuolo bianco steso su un corpo sul marciapiede all’incrocio tra corso Europa e via Isonzo, qualcuno parlando di un incidente stradale col possibile coinvolgimento di uno scooter. Non è andata così: l’anziana deceduta, che camminava proprio sul marciapiede, non è stata vittima di un incidente, ma di un malore. Sul posto sono intervenute l’auto medica Golf 1 e l’ambulanza, ma i soccorsi non hanno potuto far nulla per rianimare la donna.

Sono arrivate volanti della Polizia di Stato e auto della Polizia locale per regolare il traffico, visto che, visti i mezzi di soccorso e le auto della Ps, molti rallentavano o addirittura si fermavano sulla trafficata arteria che è corso Europa per capire cosa fosse successo. Numerosi anche i pedoni fermi sul posto. I primi hanno chiamato il 112 per segnalare quanto stava accadendohanno e cercato di soccorrere l’anziana prima dell’arrivo del personale sanitario.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...