Auto a fuoco nella notte al Cep: strada chiusa e intervento dei Vvf

Il rogo è scoppiato alle 22:20 in via 2 Dicembre 1944, all’altezza del civico 46

Un altro incendio di auto nel quartiere del Cep, nel ponente della città. Sono intervenute, oltre ai Vigili del fuoco, le auto del turno serale della Polizia locale per la chiusura della viabilità durante l’intervento dei pompieri per spegnimento e messa in sicurezza dell’auto e del luogo.

È l’ennesimo veicolo dato alle fiamme nella zona in cui i cittadini denunciano il continuo abbandono di rifiuti ingombranti, auto e moto. Per quanto riguarda i veicoli, purtroppo, la procedura di legge è piuttosto lunga: non si può procedere alla rimozione contestualmente alla segnalazione, ma bisogna intraprendere un. iter che ha tempi stabiliti per la ricerca del proprietario e per dargli modo di intervenire direttamente per smaltire il mezzo.

In copertina: foto di repertorio

