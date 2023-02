Inutile la corsa contro il tempo per salvagli la vita, muore per infarto a Casoni di Fontanigorda

Il 118 aveva inviato anche l’elisoccorso, il Drago dei vigili del fuoco, ma per lui era troppo tardi: quando i soccorsi sono arrivati era già deceduto

L’uomo, che aveva una settantina d’anni, risiedeva in un casolare della frazione Casoni, nel comune di Fontanigorda, in Val Trebbia, a 880 metri di altitudine. Stamattina avrebbe dovuto dare un passaggio in auto a una donna fino al paese e un ragazzo della zona sarebbe dovuto andare a dargli una mano a tagliare l’erba e la legna, un lavoro cominciato già ieri quando il settantenne era ancora in buona salute. Entrambi non sono riusciti a contattare l’anziano per telefono e si sono allarmati.

Il 118 ha inviato l’auto medica Golf7 e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Fontanigorda. Sono stati allertati i carabinieri oltre al Drago: in zona non ci sono presidi sanitari e recentemente è stata realizzata una pista d’atterraggio attrezzata per essere utilizzata anche di notte dagli elicotteri proprio per i soccorsi più urgenti.

Purtroppo quando i soccorsi sono arrivati l’uomo era già deceduto per problemi cardiocircolatori.

In copertina: foto d’archivio

