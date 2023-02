Minorenne spaccia sul bus, pizzicato dalla Polizia locale in via Degola

Gli operatori del reparto Sicurezza Urbana da tempo monitoravano il soggetto e sono riusciti a coglierlo in flagrante. Lui, per tentare di fuggire, si è gettato in mezzo alle auto, rischiando di venire investito. Gli agenti lo hanno inseguito e catturato

Il reparto Sicurezza Urbano della Polizia Locale ha arrestato ieri pomeriggio un cittadino straniero per spaccio. Dopo aver osservato il sospettato per alcune settimane, gli agenti, sul bus in via Degola, a Sampierdarena, hanno potuto notare il passaggio tra pusher e cliente di quella che poi si è rivelata sostanza stupefacente e del denaro. Il compratore ha acquistato l’eroina e poi si è allontanato.

Quando il pusher si è accorto della presenza della Polizia locale (in borghese), ha cercato di fuggire scendendo dal bus e mettendosi a correre tra le auto in transito in piazza Montano, mettendo a rischio la sua e l’altrui sicurezza. Gli agenti sono riusciti a fermare il venditore, il quale era in possesso di altro stupefacente e denaro contante: 275 euro in banconote di piccolo taglio.

La perquisizione domiciliare, avvenuta successivamente nell’appartamento dove gli agenti avevano già verificato dimora il sospettato, ha portato al rinvenimento di ulteriore stupefacente, materiale per il confezionamento e 4.000 euro in contanti occultati nei vestiti e negli armadi.

In accordo con la procura dei minori, il pusher è stato denunciato a piede libero per spaccio. Inoltre, un altro soggetto straniero, clandestino, è stato trovato nell’abitazione e denunciato insieme al venditore fermato.

