Appello per famiglia sfollata da via Piacenza con neonata di 3 settimane e 3 gatti: raccolta alla Concordia

Il punto di raccolta è la società di mutuo soccorso di via Trensasco. Riportiamo qui il video dell’appello nel gruppo “Noi di Genova San Gottardo” con tutte le istruzioni. Servono tutine per la piccina, che ha 3 settimane, ma non latte in polvere perché la mamma allatta. L’appello è quello di portare solo le cose che servono, indicate nel video

La famiglia abitava al civico 17 di via Piacenza, dove ieri sera e stanotte sono bruciati il tetto e diversi appartamenti. I due giovani sono usciti di corsa, con la bimba e i felini che sono riusciti a mettere in salvo. Sono stati ospitati ieri prima da residenti nella via, poi dalla mamma di uno dei due dove, però, non possono restare. Stasera troveranno posto in una camera d’hotel dove saranno ospitati dal Comune. Nell’incendio hanno perso tutto. Servono vestiti e scarpe per tutti e tre (le indicazioni di misure e taglie li trovate nel video), oggetti e prodotti per l’igiene personale, crocchette e cibo umido per i gatti.

