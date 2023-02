lavori e traffico intenso, code fino a 4 chilometri su tutte le autostrade attorno a Genova

Le situazioni più difficili sulla A12 e in A26 in direzione del capoluogo e in A10 in direzione ponente

A7 SERRAVALLE️-GENOVA

Direzione Milano

Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso

A10 GENOVA-SAVONA

Direzione Ventimiglia

Coda di 3 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori

Direzione Genova

Coda di 2 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori



A12 GENOVA-ROMA

Direzione Rosignano

Coda di 1 km tra Genova est e Genova Nervi per lavori

Coda tra Rapallo e Chiavari per lavori

Direzione Genova

Coda di 4 km tra Chiavari e Rapallo per lavori

A26 GE. VOLTRI-GRAVELL. TOCE

Direzione Genova

Coda di 4 km tra Ovada e Masone per lavori

