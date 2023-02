Via a messa in sicurezza idrogeologica e riqualificazione ambientale dell’area tra via Campodonico e via Brasile a Bolzaneto

I lavori interesseranno la regimazione delle acque e il rafforzamento della scarpata a gradoni. L’intervento prevede anche la realizzazione di un’area attrezzata per attività ludico-ricreative a disposizione della cittadinanza e la ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale

Approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi e del consigliere delegato in materia di Tutela e sviluppo delle vallate Alessio Bevilacqua, l’intervento di messa in sicurezza idrogeologica e riqualificazione ambientale dell’area di civica proprietà tra via Campodonico e via Brasile a Bolzaneto.

«Si tratta del secondo lotto di lavori nell’area che presenta alcune criticità – spiega il vicesindaco Piciocchi – in particolare i lavori interesseranno la regimazione delle acque su una parte di viabilità comunale e il rafforzamento della scarpata a gradoni. L’intervento, oltre che di messa in sicurezza idrogeologica, servirà anche alla realizzazione di un’area attrezzata per attività ludico-ricreative a disposizione della cittadinanza e alla ristrutturazione di un edificio, di proprietà comunale, per il presidio della zona».

L’intervento, dal costo di 1,3 milioni di euro, riguarda l’implementazione e il completamento della realizzazione della rete di smaltimento delle acque superficiali avviata nel primo lotto dei lavori, che hanno portato alla realizzazione di una rete di raccolta e regimazione delle acque e il consolidamento del ciglio a valle di un tratto di via Campodonico per circa 40 metri.

«I lavori – spiega il consigliere delegato Bevilacqua – proseguono il programma di interventi di mitigazione dei potenziali rischi idrogeologici, prevenendo il dilavamento di una parte della scarpata, a tutela della sicurezza delle zone abitate. Come amministrazione, con la direzione Idrogeologia Geotecnica e Vallate, stiamo facendo un puntuale lavoro di censimento di frane e microfrane, prevedendo interventi puntuali. Inoltre, i lavori di messa in sicurezza dell’area tra via Campodonico e via Brasile, consentiranno anche un’importante restituzione alla pubblica utilità di un’area verde importante».

