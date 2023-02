Pizzicato a fare pipì nei vicoli della movida, aggredisce la Polizia locale. Denunciato

È successo dopo le 3:00 in vico Lavezzi, tra piazza Pollaiuoli e via Giustiniani, un vicolo purtroppo usato spesso come orinatoio dai frequentatori della vita notturna del centro storico. Ha anche tentato di declinare false generalità

Vico Lavezzi è purtroppo, con vico Biscotti, uno dei carruggi utilizzati dai “movidari” come orinatoio en plein air. Le proteste dei residenti vanno avanti da anni. Parecchie sono le sanzioni comminate dalla Polizia locale che pattugliano la zona nelle ore notturne ai bevitori di birra (e non solo) incontinenti. Anche ieri una squadra di agenti, nella consueta perlustrazione dell’area, ha trovato un ragazzo che stava orinando nel vicolo e, quindi, s’è avvicinato per sanzionarlo, ma questo ha dato in escandescenze, in evidente stato di ebbrezza.

Inoltre, il ragazzo era privo di documenti e ha tentato di fornire false generalità. Sia questo sia la resistenza sono reati penali. Il giovane è stato accompagnato in questura per il fotosegnalamento e, oltre alla denuncia, si è “guadagnato” la sanzione per ubriachezza manifesta e la sanzione per aver contravvenuto al Regolamento di Polizia urbana che vieta di fare la pipì per strada.

