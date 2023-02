In poco più di nove ore cinque pedoni investiti e quattro passeggeri di bus all’ospedale per cadute sui mezzi Amt

È un bollettino di guerra quello dei pedoni investiti da auto o moto e dei passeggeri dei bus che cadono sui mezzi pubblici e sono costretti a farsi visitare al pronto soccorso per ferite, ecchimosi e ossa rotte. Essere pedoni e utenti del trasporto pubblico a Genova è un “mestiere” pericoloso. Oggi, tra le 9:30 e le 18:45, ben 9 persone sono finite ai pronto soccorso cittadini. La maggior parte degli incidenti è avvenuta nel centro cittadino e gli altri a San Martino, ad Albaro e a Sestri Ponente

Giornata di superlavoro per la Polizia locale, intervenuta per tutti i sinistri sia per strada sia sui bus, e per le ambulanze delle pubbliche assistenze. Cinque gli incidenti stradali, tre le cadute sui mezzi pubblici, di cui una con due feriti. Non ci sono persone in gravi condizioni, ma parecchi sono state quelle portate dalle ambulanze negli ospedali in codice giallo, di media gravità.

Il primo pedone investito, un uomo di ottant’anni che ha riportato ferite agli arti, è stato travolto poco prima delle 9:30 in via Lagustena. È stato soccorso dal 118 con un’ambulanza della Croce Rossa e trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice giallo, di media gravità

Alle 11:14 una donna di sessant’anni è caduta sul bus in piazza della Nunziata. Soccorsa in codice giallo dal 118 con un’ambulanza della Croce Blu, è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Le sue condizioni non sono gravi.

Altri due passeggeri, tra cui una donna di sessant’anni, sono caduti su un bus Amt in piazza De Ferrari, alle 12:40. Soccorsi in codice giallo dal 118, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Galliera con lo stesso codice da due ambulanze, una della Croce Bianca Genovese sezione di Carignano e una dei Volontari San Fruttuoso.

Alle 12:50 un motociclo ha investito un uomo di 45 anni in piazza Cavour. Ferito anche il conducente del mezzo. I soccorsi sono partiti in codice rosso per dinamica, con l’auto medica Golf4 e due ambulanze una della Croce Blu e una della Croce Verde Genovese. I due feriti sono poi risultati meno gravi del previsto e sono stati trasportati al pronto soccorso del Galliera uno in codice giallo e uno in codice verde.

Alle 15:30 in corso Firenze, all’altezza del civico 12, un altro investimento di pedone, una donna di 58 anni. Soccorsa dalla Croce Blu di Castelletto, è stata trasportata in codice giallo al Galliera.

Ancora un pedone investito, questa volta da un’auto, alle 17:15 in via Vannucci a Carignano. I soccorsi, l’ambulanza della Misericordia, sono stati inviati in codice giallo. Poi l’investita, una donna di 52 anni, è stata trasportata al Galliera in codice verde.

Dieci minuti dopo un pedone, un uomo di 45 anni, è caduto sul bus in via Puccini, a Sestri Ponente. Soccorso dall’ambulanza dei Volontari del Soccorso della Fiumara, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, a Sampierdarena.

Ancora una caduta sul bus alle 18:45 in via Monte Zovetto, ad Albaro. Ferita una donna di 76 anni soccorsa dalla Croce Gialla e trasportata in codice gialla al San Martino.

